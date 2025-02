Devolver para Reparar: 3º Juizado de Mossoró anuncia edital com mais de R$ 500 mil destinados a projetos sociais

O 3º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Mossoró publicou portaria, no DJe de 21 de fevereiro de 2025, anunciando edital para seleção de projetos sociais que poderão receber até R$ 500 mil, montante decorrente do pagamento de penas pecuniárias e transações penais, homologadas pela unidade judiciária, conforme Provimento nº. 99, de 7 de dezembro de 2012, da Corregedoria Geral de Justiça do RN. A medida faz parte das ações do Programa Devolver para Reparar, criado em 2015.