Devido falha em um fornecedor Programa Leite Potiguar suspende fornecimento em 22 cidades

A Secretaria de Estado de Trabalho, Habitação e Assistência Social (Sethas) informou que o Programa Leite Potiguar foi suspenso, temporariamente, em 22 cidades do Rio Grande do Norte.

De acordo com o Executivo, um laudo do Idiarn constatou inadequação nas instalações da Indústria de Laticínios Apodi (ILA) e a produção só será retomada depois que a empresa fizer os ajustes para que o leite volte à produção nas condições adequadas exigidas pelas autoridades sanitárias. Tão logo a empresa providencie a manutenção de sua linha de produção, o fornecimento será retomado.

“A medida é para proteger a saúde da população de 22 municípios que são atendidos pelo referido laticínio”, explicou o Governo.

Os municípios afetados são Apodi, Areia Branca, Baraúna, Brejinho, Caraúbas, Felipe Guerra, Governador Dix-Sept Rosado, Grossos, Itaú, Jundiá, Lagoa de Pedras, Lagoa Salgada, Monte Alegre, Passagem, Riacho da Cruz, Rodolfo Fernandes, Serra do Mel, Severiano Melo, Taboleiro Grande, Tibau e Vera Cruz. Em Mossoró houve uma suspensão parcial.

PLP

O PLP é um programa de segurança alimentar que faz a distribuição de 5 litros de leite por semana para famílias em situação de vulnerabilidade social. Além disso, o programa incentiva a cadeia produtiva do leite, a agricultura familiar, a agropecuária e a indústria de laticínios, mediante o apoio à produção, comercialização, industrialização e consumo de leite (bovino e caprino).

O programa é executado pela Sethas e atende aos 167 municípios do Rio Grande do Norte com recursos oriundos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza (Fecop), fornecendo os produtos gratuitamente para as famílias que se enquadram nos critérios do programa.

Para ter direito ao leite, as famílias devem estar dentro dos seguintes critérios:

Famílias obrigatoriamente inscritas no Cadastro Único;

Famílias em situação de extrema pobreza, conforme parâmetros e critérios nacionais e renda dentro dos limites da linha monetária da renda per capita oficial;

Famílias compostas por dois ou mais membros;

Famílias com crianças na faixa etária de 1 a 7 anos, 11 meses e 29 dias;

Famílias com idosos a partir de 60 anos.

*Com informações da Assecom