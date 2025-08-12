DEUS TEM UM PLANO PARA CADA PESSOA. – Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

DEUS TEM UM PLANO PARA CADA PESSOA.

Todos, no seu mais íntimo, sabem que há um plano universal para estarmos aqui. E que cada pessoa compreende que há uma ideia central de que o Eterno avalia e conduz para um futuro em que cada pessoa tem um propósito de paz e de esperança.

Na caminhada da vida, somos tentados a nos comparar com outras pessoas. Essa nossa ação é injusta em ambos os fatos, pois é injusta conosco e injusta com a outra pessoa. Pois é dessa comparação que surge a inveja, a discórdia, a ira e a dor na alma. No entanto, o Eterno diz: “Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor; pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais”. (Jeremias 29:11)

A comparação quase sempre é destrutiva, pois ela tem o poder de limitar o plano de Deus em nossas vidas. Até porque estamos de forma indireta dizendo que queremos ser igual aquela pessoa e abandonamos o projeto do Eterno para nós, limitando o trabalho do Eterno em nossas vidas.

Por mais incrível que pareça, o Eterno tem um plano para cada criatura e quase sempre é muito maior do que pensamos ou queremos. Por esse motivo, Ele, o Eterno, nos convida a seguir seu plano que nos leva a uma vida de propósitos e bênçãos.

A cada um é determinada uma jornada, e nela há desvios, paradas e curvas confusas. Cabe-nos escolher, ouvir e caminhar na estrada indicada pelo Eterno e ficamos no centro de sua vontade.

Há muitos que acreditam que os planos do Eterno estão em segredos, pelo contrário, ele tem planos para as nações, para grupos de pessoas e planos individuais, como estar relatado no livro do profeta Isaías, que anuncia: “… o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade; que chamo a ave de rapina desde o Oriente e de uma terra longínqua, o homem do meu conselho. Eu o disse, eu também o cumprirei; tomei este propósito, também o executarei.” (Isaías 46: 10-11). Então, há planos abrangentes e planos individuais que estão expostos pelo eterno.

Quanto aos planos individuais, o eterno deixa claro no livro de Jeremias, onde afirma: “Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e, antes que saísses da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações” (Jeremias 1:5) e revela ao salmista o seu plano individual ao afirmar: “Você criou meu ser mais íntimo; me teceste no ventre de minha mãe” (Salmo 139:13). Esta afirmação contribui para compreendermos que nascituros não são erros da natureza, mas uma providência do Eterno. Esta passagem bíblica, nos faz lembrar que não temos o direito de tirar vida inocentes do ventre da mãe.

Os planos do Eterno estão relacionados a uma busca constante de sua presença como diz o salmista: “Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam.” (salmo 127). Todos os caminhos fora do plano do Eterno sempre levam ao fracasso, a angústia de viver, e são ineficientes. Então, o salmista nos convida a refletir e buscar em sinceridade o plano que o Eterno tem dado a cada um.

Portanto, nada está fora do olhar do Eterna ou do seu comando. Não existiu e não existirá nada fora dos seus planos e de suas leis universais. Por isso, tudo acontece em seu tempo e na sua razão de ser. Mesmo que o coração não compreenda ou mesmo não seja neste momento compreensivo suas decisões, o melhor caminho é confiar no seu amor e na sua providência. E não ter pressa e esperar vendo o milagre invisível acontecer. E logo, o Eterno, que cuida de tudo e arruma tudo em seu espaço certo, nos fará renovar as forças, a fé, a esperança e a confiança de seguir firme na longa jornada da vida.

Muita Paz, Luz e Justiça a todos!

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo