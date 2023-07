Detran vai a 30 cidades do interior aplicar exames práticos de direção veicular

As avaliações praticas monitoradas de direção veicular pelo interior do Estado iniciam nesta segunda-feira (03), com exames aplicados nas cidades de Umarizal e Patu. O Departamento Estadual de Trânsito do RN (Detran) vai cumprir calendário com realização de exames práticos itinerantes em 30 municípios do interior, com previsão de atender mais de 2.500 pessoas que buscam a primeira CNH ou adição de categoria à Habilitação.

O calendário de avaliações contempla ainda os usuários das cidades de Jardim do Seridó e Jucurutu (04/07); Lagoa Nova e Jaçanã (05/07); Alto dos Rodrigues e Macau (06/07); Extremoz e João Câmara (07/07); Passa e Fica e Nova Cruz (10/07); São José do Mipibu e Arez (11/07); Acari e Parelhas (12/07); Caicó e São João do Sabugi (13/07); Caicó (14/07); São Miguel (17/07); Pau dos Ferros (18/07); Pau dos Ferros e Alexandria (19/07); Apodi e Caraúbas (20/07); São Paulo do Potengi (21/07); Currais Novos (24 e 25/07); Assú e Angicos (26/07); Santa Cruz e Tangará (27/07); e Goianinha (28/07).

A operação de aplicação de exames práticos de volante consiste em levar as cidades equipes de examinadores e veículos do Detran para efetivar a avaliação de candidatos que desejam tirar a primeira CNH ou adicionar nova categoria de condutor no documento de habitação. O Detran avalia usuários nas categorias ACC (ciclomotor), A (motocicletas), B (carros, picapes, utilitários e vans com lotação de até oito pessoas), C (veículos motorizados para transporte de carga, e com peso total superior a 3,5 toneladas), D (para o transporte de passageiros em veículos cuja lotação seja superior a 8 passageiros) e E (incluindo combinações com peso bruto superior a 6 toneladas e com lotação superior aos 8 passageiros).

A prova prática monitorada de direção veicular é a última etapa para que o cidadão possa ter direito à CNH e para que a demanda seja atendida de maneira satisfatória o Detran realiza mensalmente um trabalho itinerante focado no interior do Estado, contemplado cidades polos e municípios vizinhos de maneira que o cidadão não precise se deslocar até a capital ou outra unidade do Detran onde há aplicação diária de testes, como Natal e Mossoró onde os exames podem ser agendados diretamente pela internet no Portal de Serviços do Detran (https://portal.detran.rn.gov.br/servicos/habilitacao).

De acordo com o setor de Estatística do Detran, no ano de 2022 foram realizados cerca de 89 mil exames práticos monitorados de direção veicular no estado do Rio Grande do Norte.

Assessoria de Comunicação Detran/RN