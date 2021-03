Detran suspende parte dos atendimentos presenciais

O Departamento Estadual de Trânsito do RN (Detran) vem a público informar que atendendo as determinações legais contidas na Portaria Conjunta 01/2021 – Sesap/Sead do Governo do Estado, publicada no último dia 25 de fevereiro de 2021, fica estabelecido a suspensão de alguns serviços de atendimento ao público externo de forma presencial no período de 01 a 12 de março de 2021 na Sede, Ciretrans e Grupos Executivos.

A medida tem o objetivo de zelar pela preservação da vida dos cidadãos norte-riograndenses, atendendo a recomendação do Comitê Científico Estadual, que estabeleceu diretrizes de prevenção ao contágio pelo Coronavírus diante da atual situação de emergência que passa o Brasil e o estado do Rio Grande do Norte.

O Detran com a intenção de minimizar a suspensão dos serviços pensando no seu público-alvo, após reunião técnica com sua equipe de gestão, de forma controlada em relação ao fluxo de pessoas e seguindo rigorosamente os critérios sanitários estabelecidos pelas autoridades sanitárias estaduais, resolve manter os seguintes serviços:

1- Coordenadoria de Habilitação de Condutores:

Renovação de CNH (Serviço on-line – Site Detran/RN);

Segunda via de CNH (Serviço on-line – Site Detran/RN);

Emissão de Permissão Internacional para Dirigir (PID) – (Serviço on-line – Site Detran/RN);

Emissão de CNH Definitiva (Serviço on-line – Site Detran/RN);

Prova Teórica de Habilitação (Presencial Unidades – Sede Natal e Mossoró);

Prova Prática de Habilitação (Presencial Unidades – Sede Natal e Mossoró);

Prova Prática Itinerante.

2- Coordenadoria Médica e Psicológica

Exames Médicos (Presencial em Natal e Mossoró – Clínicas Credenciadas pelo Detran);

Exames Psicológicos (Presencial em Natal, Mossoró e Parnamirim – Clínicas Credenciadas pelo Detran).

3- Coordenadoria de Educação e Fiscalização de Trânsito

Liberação de Veículos Apreendidos (Presencial – Unidades – Sede Natal e Mossoró).

4- Coordenadoria de Operações

Manutenção Semafórica (Equipe Presencial);

Serviço de avaliação técnica e sinalização das rodovias estaduais (Equipe Presencial).

5- Outros Serviços disponíveis no site do Detran/RN (on-line)

Emissão de Boletos;

Consulta de Veículos;

Emissão de CRLV digital;

Consulta de Condutor;

Todos os serviços on-line permanecem funcionando normalmente.

Em todas as unidade do Detran: Serviços suspensos até o dia 12 de março ou redução dos índices conforme previsto no art. 2° da portaria conjunta Nº 01/2021 – Sesap/Sead, de 25 de fevereiro de 2021:

1- Coordenadoria de Registro de Veículos:

Vistoria de veículos;

Abertura de processos de transferência de veículos;

Registro de veículos novos;

2- Coordenadoria de Habilitação:

Prova Teórica Itinerante.

3- Coordenadoria Médica e Psicológica

Exames Médicos e Psicológicos nas Centrais do Cidadão e nos Grupos Executivos

Os agendamentos dos serviços suspensos no período de 1º a 12 de março de 2021 serão cancelados, devendo o usuário realizar um novo agendamento;

Os usuários com agendamento para esse período estão recebendo e-mails informativos emitidos pelas coordenadorias do Detran responsáveis.

Os atendimento Online podem ser solicitados pelas plataformas:

Central de Atendimento telefônico : 3232.8030 e 3232.8039 (segunda à sexta – 8 às 14h)

Whatsapp – dúvidas gerais (segunda a sexta- 8 às 14h)

Detran Jucurutu: 996490894

Detran Apodi: 99150.1101

Detran Caicó: 999525389

Detran Mossoró: 3315.5568

– Site: www.detran.rn.gov.br