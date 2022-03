Detran RN vai leiloar 221 lotes de veículos apreendidos

O Departamento Estadual de Trânsito do RN (Detran) realiza na próxima sexta-feira, 11, a partir das 10h, mais um leilão de veículos na modalidade online, através do site do órgão. Dessa vez serão leiloados 221 lotes, sendo 141 veículos que continuam em circulação e 80 destinados exclusivamente para o sistema de sucata.

A partir desta quarta-feira, 9, e da quinta-feira, 10, os interessados já podem visitar os lotes que vão à leilão e que estão nos pátios do Detran situados em Natal. As visitas ocorrem das 8h às 14h. O Detran Natal fica situado na Avenida Capitão Mor Gouveia, 545 – Esquina com a Rua Henrique Dias, Zona Oeste da cidade – Lotes 01 a 113.

As visitas também ocorrem na cidade de Currais Novos, cuja sede do órgão fica localizada na Delegacia de Trânsito DPRE – Rua Teotônio Freire, s/n – Lotes 114 ao final. Para ter acesso aos pátios é preciso que o cidadão esteja utilizando máscara de proteção facial, esteja com ciclo vacinal em dia e siga os protocolos de prevenção à Covid-19.

A presidente da Comissão de Leilão do Detran, Celeyde Diniz, informou que dos 141 lotes de veículos que continuam em circulação 14 são carros e 127 são motocicletas. Já os destinados à sucata somente podem ser adquiridos por empresas credenciadas para manusear e comercializar sucatas, conforme à legislação vigente.

“Outro ponto importante é que os arrematantes deverão se cadastrar no site e cumprir todas as exigências cadastrais do mesmo com antecedência mínima de 48 horas, da abertura do leilão”, explicou.

O candidato que for responsável pelo arremate de qualquer bem deve assinar um comprovante de arrematação contendo número, valor e descrição do lote, como também efetuar o pagamento de sinal correspondente a 20% do valor do lote adquirido e após a data do pregão, em até três dias úteis, concluir a compra quitando os 80% que restarão. O custo de cada lote arrematado deve ser acrescido de 5%, referente à comissão do leiloeiro, além de 0,9% de ICMS, se o veículo for de circulação, ou 18% se o lote for destinado à sucata.