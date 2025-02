Detran/RN realiza leilão digital com 120 veículos nesta terça 18

O Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte (Detran/RN) realizará um leilão digital de veículos nesta terça-feira 18, a partir das 10h, através do site www.lancecertoleiloes.com.br. Serão oferecidos 120 veículos, sendo 89 em condições de circulação e 31 destinados à sucata.

Os lotes estão armazenados nos pátios do Detran nas cidades de São Gonçalo do Amarante, Mossoró e Caicó. Os interessados poderão visitar os locais nesta segunda-feira 17, das 8h às 16h, para verificar as condições dos veículos. A lista completa, com fotos e valores iniciais, pode ser acessada no site do leiloeiro.

Os veículos aptos para circulação incluem carros de passeio e motocicletas, com lances iniciais variando entre R$ 400 e R$ 7.000. Somente empresas credenciadas poderão arrematar os veículos destinados à sucata. O comprador será responsável pelos custos de licenciamento, IPVA, placa e transferência de propriedade a partir de 2025. No caso das sucatas, será necessário pagar apenas a baixa do bem e do gravame, se houver.

Proprietários de veículos notificados no Edital de Leilão 001/2025 podem regularizar a situação e retirar seus veículos na sede do Detran, em Natal, por meio de agendamento prévio no Portal de Serviços do órgão. O atendimento é realizado das 8h às 14h.