Detran-RN realiza leilão com 111 veículos e 39 lotes de sucata nesta terça-feira (21)

O Departamento Estadual de Trânsito do RN (Detran) promove na próxima terça-feira (21) um leilão on-line com 150 lotes, sendo 111 de veículos recuperáveis e 39 de sucatas. Nos lotes de sucatas, são, ao todo 85 itens somados entre os lotes.

O leilão começa às 10h da terça-feira pela internet (clique AQUI). As imagens dos carros, motocicletas e sucatas estão disponíveis também no site, onde é possível conferir marca, modelo e ano de fabricação dos veículos, bem como o valor inicial do lance de cada item.

As visitações aos itens podem ser feitas nesta segunda-feira (20), no horário das 8h às 16h em um pátio credenciado ao Detran em São Gonçalo do Amarante, na Grande Natal.

O endereço do pátio é Avenida Ruy Pereira Dos Santos, Nº 2565, bairro Olho D’agua.

Para participar do leilão é necessário que os arrematantes se cadastram no site e cumpram todas as exigências de cadastro com 72 horas antes da abertura do leilão.

Que veículos estão no leilão?

Os veículos e ciclomotores apreendidos, abandonados e não reclamados por seus proprietários dentro do prazo de 60 dias que estão nos depósitos (pátios) credenciados junto ao Detran-RN podem ser disponibilizados para ir à leilão.