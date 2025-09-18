Detran-RN faz mutirão de testes práticos de direção com 1,2 mil vagas em Natal; veja como se inscrever

Testes vão acontecer na sexta-feira (19) e no sábado (20) na Zona Oeste e na Zona Norte da capital. Inscrições podem ser feitas por meio do site do órgão.

Por g1 RN

18/09/2025 14h34 Atualizado há uma hora

Detran-RN fará mutirão de testes práticos de direção — Foto: Detran-RN/Divulgação

O Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte (Detran) anunciou que vai realizar nesta sexta-feira (19) e sábado (20) um mutirão de testes práticos de direção veicular em Natal, com 1,2 mil vagas, distribuídas entre categorias A e B.

O agendamento pode ser feito por meio do Portal de Serviços do Detran. São ofertadas 500 vagas para a categoria A e 700 vagas para a categoria B.

O mutirão será na pista de testes da sede do Detran, em Cidade da Esperança, Zona Oeste da capital, e na pista da Potiguar Honda, no Potengi, na Zona Norte.

A ação deve atender prioritariamente os candidatos que estão com processos com vencimento para 30 de novembro de 2025.

Segundo o departamento, o objetivo é atender a demanda de candidatos à espera de testes práticos e garantir mais agilidade na formação de novos condutores que aguardam a emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Como fazer a inscrição

Para participar, é necessário fazer agendamento antecipado no portal de serviços do Detran.

Após acessar o portal com login e senha, clique no botão “Agendamentos”, selecione a opção “Habilitação” e, em seguida, “Mutirão CNH”.