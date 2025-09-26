Detran/RN divulga lista de classificados no CNH Popular 2025

O Departamento Estadual de Trânsito do RN (Detran) divulgou nesta sexta-feira (26) a lista dos classificados no CNH Popular 2025. A publicação com os nomes dos contemplados pode ser consultada em portal.detran.rn.gov.br, na aba Publicações e também está disponível em: cnhpopular.detran.rn.gov.br. A partir de segunda-feira (29) até o dia 28 de outubro, os classificados precisam apresentar a documentação exigida em edital para garantir a continuidade no Programa.

A entrega da documentação comprobatória dos contemplados pode ser feita presencialmente em qualquer unidade do Detran/RN, mediante agendamento prévio; ou enviada de forma online, pelo Portal de Serviços do Detran, na aba Protocolo. Para as duas formas de entrega, será necessário estar cadastrado no Portal para ter acesso com login e senha. Caso o contemplado ainda não possua cadastro, deve acessar portal.detran.rn.gov.br, clicar em “Criar uma conta” e preencher as informações solicitadas.

Os classificados possuem 30 dias para apresentar a documentação exigida e a não entrega dos documentos terá desclassificação imediata. A Análise Documental será de 29 de outubro a 27 de novembro e o Resultado Final será divulgado dia 28 de novembro deste ano.

A lista publicada no Diário Oficial traz os contemplados nas seguintes categorias: 500 para Primeira Habilitação Categoria “A”, 350 para Primeira Habilitação Categoria “B”, 50 para Mudança para Categoria “C”, 50 vagas para Mudança para Categoria “D” e 50 para Mudança para Categoria “E”. Em caso de vagas remanescentes, o Detran fará novas chamadas com a convocação dos classificados, seguindo os critérios previstos no decreto nº 30.277, de 15 de dezembro de 2020.

Entrega presencial de Documentos:

Acesse portal.detran.rn.gov.br, faça login digitando CPF e senha; No botão AGENDAMENTOS, selecione a opção “ENTREGA DE DOCUMENTOS CNH POPULAR” e escolha local e data de preferência. Compareça no dia e local marcados com os documentos exigidos no edital.

Entrega online de Documentos:

Acesse portal.detran.rn.gov.br, faça login digitando CPF e senha; No botão PROTOCOLO, selecione a opção “ENTREGA DE DOCUMENTOS CNH POPULAR”, preencha as informações solicitadas e anexe todos os documentos exigidos no edital; Confira se anexou todos os documentos na lista do edital e clique na opção “Enviar”. Você receberá o número do protocolo para acompanhamento do seu processo.

Verifique a Lista completa dos Classificados e o Edital do Programa CNH Popular 2025.

Assessoria de Comunicação Detran/RN