Detran-RN divulga aprovados do programa CNH Popular 2025

O Departamento Estadual de Trânsito do RN (Detran) divulgou nesta sexta-feira (28) a lista dos aprovados no programa CNH Popular 2025 (veja abaixo).

Nesta edição, foram oferecidas mil vagas – sendo 500 para primeira habilitação Categoria A; 350 para primeira habilitação Categoria B; e 50 para mudança de Categoria C, 50 para mudança de Categoria D e 50 para Mudança de Categoria E.

Os aprovados precisam agendar atendimento presencial para abertura do processo no setor de Habilitação, em qualquer unidade do Detran. O agendamento é feito no Portal de Serviços do Detran.

O Detran estipula o prazo de 90 dias para que os aprovados abram o processo, a partir de 1º de dezembro de 2025. Eles terão até um ano para finalizar todas as etapas, incluindo agendamento de exames médico e psicoteste, aulas teóricas e práticas no Centro de Formação de Condutores (CFCs) e aprovação no teste prático de direção veicular.

O programa CNH Popular 2025 inclui a isenção total das taxas e exames do Detran, dos custos de confecção da primeira CNH ou, em caso de mudança, para a categoria C, D e E, e despesas referentes aos cursos teórico e prático de direção veicular ministrados pelos Centros de Formação de Condutores (CFCs).