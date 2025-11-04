Detran reforça aplicação de exames de direção com mutirões e ações itinerantes

O Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte (Detran/RN) iniciou, nesta terça-feira (4), o serviço itinerante de avaliação de condutores em cidades do interior do Estado durante o mês de novembro. As equipes de examinadores estão, hoje, nos municípios de Umarizal, Patu e Alexandria. Ao todo, 26 cidades receberão as equipes de avaliadores ao longo deste mês.

O cronograma de exames práticos de volante segue nas seguintes localidades: Assú (5 e 6/11); Mossoró, Apodi e Caraúbas (12/11); Pau dos Ferros (13/11); Alto do Rodrigues, Macau e João Câmara (17/11); Canguaretama e Goianinha (18/11); Passa e Fica e Goianinha (19/11); Santa Cruz e Jaçanã (24/11); Caicó, Jucurutu e Florânia (25/11); Lagoa Nova, Cerro Corá e Cruzeta (26/11); Acari e Currais Novos (27/11); e Jardim do Seridó e Parelhas (28/11).