Detran realiza mutirão de testes práticos em Natal, Parnamirim e mais 27 cidades

O Departamento Estadual de Trânsito do RN (Detran) realiza neste mês uma sequência de mutirões de testes práticos de direção veicular em Natal e Parnamirim para candidatos à Carteira de Habilitação (CNH). Os mutirões ocorrem nos dias 12 e 13, em Natal; 26 e 27, em Parnamirim, com vagas para as Categorias A, B, C, D e E. Além dos mutirões, a equipe de examinadores do Detran também seguirá pelo interior do RN para aplicar o cronograma de exames itinerantes em outras 27 cidades.

O Coordenador de Habilitação do Detran, Rodrigo Fernandes, informa que serão 450 vagas para cada dia de exames nos mutirões de Natal e Parnamirim, e aproximadamente 3.500 vagas para os exames itinerantes no interior. As vagas estarão abertas a partir da próxima terça-feira (09). Rodrigo Fernandes explica que, para garantir uma das vagas no mutirão de Parnamirim e nos exames itinerantes do interior, os candidatos precisam procurar o Centro de Formação de Condutores (CFC) onde fizeram o processo de Habilitação e fazer a inscrição antecipadamente.

Já para quem deseja participar do mutirão de Natal, o Agendamento antecipado deve ser feito pelo Portal de Serviços do Detran ( https://portal.detran.rn.gov.br ). Ao clicar no botão “Agendamentos”, o candidato escolhe a opção “Habilitação”, e seleciona “Mutirão CNH”. É necessário indicar a categoria de Habilitação pretendida, marcar o local de atendimento como “Sede – Setor de Habilitação” e agendar para um dos horários disponibilizados.

No interior do Estado, os municípios de Arez, Goianinha, São José de Mipibu, Canguaretama, Nova Cruz e Extremoz foram os contemplados nesta primeira semana do mês. O calendário segue ainda por Macau e João Câmara (08/07), Assu e Angicos (09/07), Assu e Lajes (10/07), Caicó (11/07), Patu e Alexandria (15/07), Pau dos Ferros (16/07), São Miguel e Umarizal (17/07), Apodi (18/07), Caraúbas (19/07), São Paulo do Potengi (24/07), Santa Cruz (25/07), Lagoa Nova e Cerro Corá (29/07), Acari e Currais Novos (30/07), Jaçanã e Parelhas (31/07).

A prova prática de direção veicular é exigida na última fase para tirar a CNH, sendo aplicada para quem está apto nos exames médico, psicológico e teórico, e que concluiu as aulas teóricas e práticas. Quem deseja ser aprovado no teste de volante, não pode cometer falta eliminatória e a soma dos pontos negativos deve ser menor que três.

Segundo levantamento do setor de Estatística do Detran, de janeiro a maio deste ano foram aplicados no Rio Grande do Norte 28.485 exames práticos de direção veicular, atingindo uma média mensal de 5.697 exames. A previsão da Coordenadoria de Habilitação é que neste mês, com os mutirões, sejam realizados 9.000 testes.

Serviço:

– Mutirão Natal

Datas: 12 e 13 de julho

Inscrições: Portal de Serviços (portal.detran.rn.gov.br)

Local: Pista de Testes práticos da sede do Detran, Av Perimetral Leste, 113, Cidade da Esperança, Natal-RN

– Mutirão Parnamirim

Datas: 26 e 27 de julho

Inscrições: Presencial direto com os Centros de Formação de Condutores (CFCs) de Parnamirim

Assessoria de Comunicação Detran/RN