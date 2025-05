Detran qualifica policiais militares de Mossoró para identificar fraudes veiculares

O Departamento Estadual de Trânsito do RN (Detran) iniciou nesta quarta-feira (14) a capacitação de policiais militares lotados na 2ª Companhia Independente de Policiamento Rodoviário Estadual (2ª CIPRv), de Mossoró, por meio do Curso de Identificação Veicular. Ao todo, 32 policiais que atuam na fiscalização e segurança do tráfego em municípios da Região Oeste estão participando da qualificação, que acontece na cidade de Mossoró.

A ação visa proporcionar aos agentes maior conhecimento técnico para identificar sinais de fraudes em veículos e, assim, combater com mais eficácia os crimes de roubo, furto e adulteração. A expectativa é de que, com as novas competências adquiridas, os policiais ampliem a efetividade das fiscalizações no estado, identificando não apenas crimes, mas também infrações relacionadas à modificação de características dos veículos, ausência de equipamentos obrigatórios, transformações irregulares e outras anomalias.