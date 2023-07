Detran publica nota informativa sobre funcionamento durante greve

O Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte (Detran/RN) vem a público orientar acerca do movimento grevista deflagrado pelos servidores do órgão.

O atendimento em todas as unidades do Detran/RN segue estabelecido, aos cidadãos que tenham agendamento de serviços e que não consigam realizar, orientamos as seguintes ações:

1- Os serviços de Habilitação e consulta de Registro de Veículos, bem como apresentação de recursos de multas, podem ser realizados de forma online no Portal de Serviços do Detran/RN (portal.detran.rn.gov.br);

2- No caso de serviços de Registros de Veículos, há empresas credenciadas pelo Detran para realizar vistoria veicular em Natal e no interior do Estado;

3- As clínicas médicas e psicológicas para exames de Habilitação de Condutores seguem realizando seus atendimentos normalmente;

4- É possível também fazer consultas e pagamentos de boletos através do site do Detran/RN (www.detran.rn.gov.br), por meio dos botões “CNH” e “Veículos”;

5- No tocante aos serviços presenciais o Detran/RN se encontra funcionando da seguinte maneira:

a) Habilitação de Condutores (Provas Prática e Teórica) – Funcionando;

b) Clínicas Médicas e Psicológicas (Habilitação – Clínicas Credenciadas) – Funcionando;

c) Apreensão e Liberação de Veículos – Funcionando;

d) Manutenção Semafórica – Funcionando

e) Vistoria Veicular – Serviço Comprometido (Pode ser feito em empresas credenciadas pelo Detran);

f) Auditoria – Funcionando de maneira reduzida;

g) Abertura de Processos – Funcionando de maneira reduzida;

Por fim, reafirmamos que a Direção-Geral do Detran/RN continua aberta ao diálogo com o Sindicato no intuito de construir soluções e restabelecer completamente o atendimento e os serviços oferecidos pelo Detran/RN à população Potiguar.