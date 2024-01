Detran promove mutirão de testes práticos de direção veicular em Natal

O Departamento Estadual de Trânsito do RN (Detran) promove, a partir da próxima sexta (12), um ciclo de mutirões de testes práticos de direção veicular para candidatos à Carteira de Habilitação (CNH). Os mutirões seguem durante quatro semanas seguidas, sempre nas sextas e sábados, oferendo cerca de 1.500 vagas nos oito dias de avaliações.

De acordo com o Detran, o mutirão ocorrerá nas sextas-feiras, da 12h às 17h, e aos sábados das 8h às 17h, na pista de testes práticos da sede do Detran em Natal, no bairro Cidade da Esperança, nos dias 12/01, 13/01, 19/01, 20/01, 26/01, 27/01, 02/02 e 03/02. Os candidatos de outras cidades também podem se inscrever para participar dos mutirões.

De acordo com o Detran, para garantir uma vaga no mutirão, os usuários precisam fazer o Agendamento antecipado no Portal de Serviços do Detran. O acesso ao serviço é feito mediante cadastro no Portal, para usuários com login e senha. Ao clicar no botão “Agendamentos”, escolher a opção “Habilitação”, e selecionar “Mutirão CNH”. É necessário indicar o serviço para a categoria de Habilitação pretendida “A” ou “B”, marcar o local de atendimento como “Sede – Setor de Habilitação” e agendar para uma das datas oferecidas.

Este é o primeiro ciclo de mutirões do ano e objetiva dar agilidade aos processos de exames práticos de direção veicular. O coordenador de Habilitação de Condutores do Detran, Rodrigo Fernandes, informou que a meta é reduzir a demanda dos processos de Primeira Habilitação. “Quem está aguardando vagas, quem deseja sua CNH para trabalhar, pode aproveitar essas quatro semanas de testes práticos que vamos realizar a partir do próximo dia 12 e finalizar em 03 de fevereiro”, explica o coordenador.

Segundo a Deliberação 271, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), os processos para obtenção da Habilitação ativos até 31 de dezembro de 2023 estão prorrogados até 31 de dezembro de 2024. Porém, o Coordenador de Habilitação faz uma ressalva aos candidatos. “Nós sempre alertamos o cidadão para que não deixe seu processo se aproximar do vencimento, e procure concluir todas as etapas o quanto antes, para não perder o prazo do Contran”, reforça Rodrigo Fernandes.

A prova prática de direção veicular, de acordo com o Detran, é exigida na última fase para tirar a CNH, sendo aplicada para quem está apto nos exames médico e psicológico, e que concluiu as aulas teóricas e práticas. Quem deseja ser aprovado no teste de volante, não pode cometer falta eliminatória e a soma dos pontos negativos deve ser menor que três.