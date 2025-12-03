Detran divulga lista com 290 motociclistas por App selecionados para treinamento

O Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte (Detran/RN) divulga, nesta quarta-feira (3), a lista com os 290 nomes selecionados para participar da Fase III do Projeto de Treinamento de Motociclistas por Aplicativo. O treinamento é gratuito e integra as ações de segurança viária desenvolvidas pelo Programa Vida no Trânsito (PVT), com apoio do Governo do Estado, Detran/RN, Ministério Público do Trabalho (MPT) e Ministério Público do RN (MP/RN).

Os motociclistas inscritos já podem acessar o site do Detran/RN (www.detran.rn.gov.br), clicar no banner principal sobre o treinamento para motociclistas por aplicativo e conferir se sua inscrição foi deferida ou indeferida. Das 290 inscrições deferidas, 156 são destinadas às atividades de qualificação na Zona Norte de Natal, enquanto 134 participantes serão atendidos na Zona Oeste da capital. O treinamento, coordenado pela Escola Pública de Trânsito do Detran (EPT/RN), possui carga horária total de 10 horas, sendo 6 horas teóricas e 4 horas práticas.

Além da capacitação gratuita, os participantes recebem um kit de proteção individual contendo capacete, colete reflexivo, manguitos e luvas. É importante destacar que, para ter direito ao kit, o motociclista por aplicativo deve cumprir integralmente a carga horária do treinamento, tanto nas aulas teóricas quanto nas práticas.

A coordenação pedagógica da Escola Pública de Trânsito do Detran/RN (EPT/RN) informou que o início das atividades da Fase III está previsto para a segunda quinzena de janeiro de 2026. “Os candidatos selecionados serão informados sobre o início da capacitação, local, horário e data, por meio do WhatsApp informado no ato da inscrição. Outra informação importante é que, em janeiro, será disponibilizado um novo link para inscrições, a fim de possibilitar que quem teve a inscrição indeferida possa regularizar a pendência e participar do processo”, explicou a coordenadora pedagógica da EPT/RN, Evanuzia Lucena.

O Detran/RN já concluiu o treinamento de aproximadamente 250 motociclistas por aplicativo nas duas primeiras fases do projeto de segurança no trânsito. Nesta etapa, o objetivo é alcançar 600 profissionais que atuam com motocicletas nas ruas de Natal. A iniciativa busca aprimorar a qualificação dos motociclistas que trabalham por aplicativo, tornando-os mais preparados, seguros e aptos a exercer suas atividades de forma responsável, reduzindo a ocorrência de sinistros.

Assessoria de Comunicação Detran/RN