Detran anuncia leilão online de veículos e sucatas com 95 lotes

O Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte (Detran/RN) realiza na próxima quinta-feira (23), a partir das 10h, um leilão exclusivamente online de veículos e ciclomotores apreendidos, abandonados e não reclamados por seus proprietários no prazo legal de sessenta dias. Estão disponíveis 95 lotes, sendo 74 de veículos e 21 de sucatas.

O leilão será conduzido pela Lance Certo Leilões, no endereço www.lancecertoleiloes.com.br, onde os interessados poderão se cadastrar e participar do certame. Entre os veículos efertados, está incluído um carro de passeio modelo Mercedes-Benz GLA 200 FF, ano 2015/2015, com lance inicial de R$60.000. A aquisição já está disponível para lances.