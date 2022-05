Detran amplia vagas para o agendamento de exames práticos de direção

O Departamento Estadual de Trânsito do RN (Detran) ampliou a quantidade de vagas de agendamento do exame prático monitorado de direção veicular destinadas aos condutores que procuram habilitação na categoria AB (carro e motocicleta). Das 108 vagas diárias que foram liberadas pelo órgão, 36 são para o Detran Mossoró.

De acordo com o coordenador de Habilitação de Condutores do Detran, Jonas Godeiro, o usuário que tem processo aberto para a categoria AB e que já foi aprovado no exame médico e psicológico, cumpriu à carga horária das aulas teórica e prática no Centro de Formação de Condutores e foi aprovado na prova teórica de trânsito, já pode entrar no site do Detran (www.detran.rn.gov.br) e fazer o seu agendamento com data disponível.

“A Direção do Detran está ampliando a quantidade de exames prático monitorado de direção veicular com mais 108 vagas diárias, resultando num implemento mensal de mais de 2 mil agendamentos. Nosso objetivo é tornar o processo mais ágil e, logo que o usuário conclua as aulas no CFC, possa fazer o exame, lembrando que para isso todas as aulas devem ser validadas”, explicou Jonas.

Para agendar o exame prático monitorado é simples, bastando acessar o site do Detran e clicar no botão “Agendamentos” na parte central do portal. Na página seguinte, aciona o ícone “Habilitação”, depois “Exame Prático” e por fim, digita no formulário de identificação o CPF do solicitante e escolhe na opção de serviço ”Agendamento Exame Prático AB”, escolhendo, em seguida, data e horário disponíveis para o serviço.

De acordo com dados fornecidos pelo setor de Estatística do Detran, somente no primeiro trimestre deste ano foram realizados 20.991 exames práticos monitorados de direção veicular no RN. O dado aponta para uma média de 6.997 testes por mês. Esse número contempla a aplicação de exames nas unidades fixas do Órgão e no sistema itinerante nas cidades do interior.