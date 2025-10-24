Detran alerta para fim do prazo de entrega de documentação da CNH Popular 2025

O Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte (Detran/RN) reforça a proximidade do fim do prazo para entrega da documentação do Programa CNH Popular 2025. O período de entrega termina na próxima terça-feira (28), e o não envio dos documentos dentro do prazo resultará em desclassificação imediata. Até esta sexta-feira (24), a Comissão Organizadora registrou que apenas 552 candidatos concluíram a entrega da documentação completa.

O Coordenador de Registro de Habilitação do Detran, Rodrigo Fernandes, orienta que o candidato classificado que encontrar dificuldade em agendar o atendimento ou fazer a entrega online, pode comparecer a qualquer unidade do Detran com a documentação completa que será atendido. “Estamos reforçando o prazo final para que os classificados não percam a chance de participar do programa”, destaca Rodrigo Fernandes.

Nesta terceira edição do programa, foram ofertadas mil vagas para obtenção gratuita da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), voltadas à população de baixa renda. O programa garante a isenção total de taxas e exames do Detran, além de cobrir todas as despesas referentes aos cursos teórico e prático de direção veicular, realizados nos Centros de Formação de Condutores (CFCs) credenciados.

Seguindo o cronograma do Programa CNH Popular 2025, após a entrega de documentação, os classificados passarão por uma análise documental, de 29 de outubro a 27 de novembro. O resultado final será divulgado dia 28 de novembro de 2025.

A documentação completa que os classificados precisam apresentar segue as exigências do edital, disponível no site www.detran.rn.gov.br (no banner da CNH Popular 2025) e no Portal de Serviços, no ícone “Habilitação → CNH Popular”.

Para entregar a documentação de modo presencial:

1. Acesse portal.detran.rn.gov.br e faça login com CPF e senha (crie seu cadastro, caso ainda não possua);

2. Clique em “Agendamentos”, selecione “Entrega de Documentos CNH Popular” e escolha o local e data desejados;

3. Compareça no dia e local marcados com todos os documentos exigidos no edital.

A entrega online deve ser feita da seguinte forma:

1. Acesse portal.detran.rn.gov.br e faça login com CPF e senha;

2. Clique em “Protocolo”, selecione “Entrega de Documentos CNH Popular”, preencha os dados e anexe todos os documentos exigidos;

3. Revise a lista e clique em “Enviar”. O sistema gerará um número de protocolo para acompanhamento do processo.