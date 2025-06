Detran abre visitação de veículos que irão a leilão na quinta-feira (26)

O Departamento Estadual de Trânsito do RN (Detran) abre, nesta terça-feira (24) e quarta-feira (25), a visitação dos lotes de veículos que irão a leilão na próxima quinta-feira (26). Os veículos, tanto destinados à circulação quanto à sucata, estão localizados nos pátios credenciados pelo Detran nas cidades de Mossoró, São Gonçalo do Amarante e Caicó. Ao todo, serão 81 lotes de veículos de circulação e 35 lotes de sucata.

A visitação poderá ser realizada no horário das 8h às 16h, nos seguintes endereços:

São Gonçalo do Amarante: Av. Ruy Pereira dos Santos, nº 2565, Bairro Olho D’Água

Mossoró: Av. Centenária, nº 1000, Bairro Aeroporto 1

Caicó: Rodovia RN 288, KM 1.1, Zona Rural

Durante a visitação, será permitida apenas a avaliação visual dos lotes. Qualquer outro tipo de procedimento, como manuseio, experimentação, retirada de peças, e o registro de fotos ou vídeos, está proibido.

O leilão será realizado exclusivamente de maneira online, por meio do portal do Lance Certo Leilões (https://www.lancecertoleiloes.com.br), a partir das 10h. O sistema já está aberto para receber os lances dos interessados nos 116 lotes disponíveis para arremate.

Entre os veículos destinados à circulação, há motocicletas e carros de passeio, com lances iniciais que variam de R$ 400,00 a R$ 10.000,00. No próprio site do Lance Certo Leilões, o cidadão pode visualizar as imagens dos lotes, que incluem carros, motocicletas e sucata. Também é possível acessar informações sobre a marca, modelo, ano de fabricação e o valor inicial do lance.

Com a modalidade de leilão online, o Detran/RN facilita o processo de aquisição. A abertura dos lances ocorre antes mesmo do dia agendado para a realização da hasta pública, e os interessados podem fazer suas ofertas de qualquer lugar do país, desde que tenham feito o cadastro e sido aprovados no sistema com antecedência de até 72 horas antes da data do leilão.

É importante destacar que os lotes destinados à sucata só poderão ser arrematados por empresas de desmontagem devidamente credenciadas ao Detran. O arrematante de veículos de circulação será responsável pelos custos de licenciamento, IPVA, placa e todos os procedimentos relacionados à transferência de propriedade, incluindo a mudança de município, a partir de 2025. No caso da sucata, o arrematante deverá pagar apenas pela baixa da sucata e pela baixa de gravame, se houver.

Os proprietários de veículos notificados no Edital de Leilão 005/2025 podem regularizar a situação e retirar os veículos no horário das 8h às 14h, na sede do Detran, localizada na Av. Perimetral Leste, 113 – Cidade da Esperança, Natal/RN. O agendamento prévio é necessário e deve ser feito no Portal de Serviços do Detran (portal.detran.rn.gov.br), na opção Agendamentos > Veículos > Liberação de Veículos Apreendidos.

O edital completo pode ser consultado no site www.lancecertoleiloes.com.br. Para mais informações sobre o leilão, o Detran disponibiliza os seguintes canais de contato: Telefone: (84) 99865-2897 / (84) 3223-4146; E-mails: [email protected] ou [email protected].