Detesto corrupto. Se pudesse, enfiava a mão e matava”, diz senador do RN

O senador Styvenson Valentim (PODEMOS) subiu o tom ao falar de político corrupto. Respondendo a pergunta em entrevista ao programa Jornal Potiguar Notícias, o parlamentar disse que falam da sexualidade “porque não tem o que falar sobre a integridade dele”. Em outro momento, Styvenson afirmou que odeia “vagabundo” e “político corrupto” e, se pudesse, enfiava a mão e matava.

Antes, em contato com o Portal 96, Styvenson defendeu o pré-candidato à Presidência, Sérgio Moro (PODEMOS). Mais cedo, nesta sexta-feira (4), o ex-juiz foi alvo de um pedido do Ministério Público junto ao TCU para que as contas dele seja bloqueadas. No documento encaminhado ao relator do caso, ministro Bruno Dantas, o subprocurador ressalta que “há risco da inviabilização do ressarcimento e do recolhimento de tributos aos cofres públicos”. Por isso, o pedido de indisposição de bens e que os órgãos competentes, como a Receita Federal, sejam comunicados e procedam na localização dos bens.

Fonte: Portal Grande Ponto