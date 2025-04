Detento morre após briga com outro preso em cadeia na Grande Natal

Um detento foi morto após uma briga com um outro preso nesta segunda-feira (28) na Cadeia Pública Dinorá Simas, em Ceará-Mirim, na Região Metropolitana de Natal. Segundo a Secretaria da Administração Penitenciária do Rio Grande do Norte (Seap), um suspeito de cometer o crime foi identificado.

De acordo com a pasta, a vítima tinha 23 anos de idade – a identidade dela, no entanto, não havia sido divulgada até a atualização mais recente desta reportagem.

A motivação do crime era desconhecida, informou a Seap, e o caso deve ser esclarecido pela Polícia Civil, que assumiu a investigação.

A morte foi registrada por volta das 14h30. Segundo a Seap, os policiais penais perceberam uma “movimentação atípica” na cela, foram averiguar o que ocorria e, ao chegarem, perceberam o interno já no chão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas constatou que o detento estava sem vida. A Seap informou que o advogado da vítima e os familiares da vítima foram comunicados do crime.

“No momento do ocorrido a cadeia se encontrava com suas atividades normais sendo realizadas de forma rotineira”, informou a Seap.

O detento estava custodiado na Cela 6 do Pavilhão 1 da cadeia. Segundo a Seap, a unidade seguiu com as atividades normais no dia, apesar do ocorrido.

Outras mortes de detentos

Pelo menos outros dois presos também foram mortos por colegas dentro de celas em penitenciárias do Rio Grande do Norte num intervalo menor que um ano. Um dos casos aconteceu na própria Cadeia de Ceará-Mirim. Lembre, abaixo, os casos:

MARÇO DE 2025: Um preso foi morto foi por um colega de cela na Penitenciária Estadual de Alcaçuz.. A vítima foi identificada como Erian Soares Paixão. O detento foi morto asfixiado por um lençol. A Seap informou que um colega de cela assumiu o crime, mas não disse por qual motivo matou Erian (veja mais detalhes aqui).

AGOSTO DE 2024: Um detento foi morto espancado após uma briga com outro preso na noite desta sexta-feira (30) dentro da Cadeia Pública de Ceará-Mirim. A vítima foi João Vitor Bezerra da Silva, de 23 anos de idade, que estava preso por roubo. Segundo a Seap, ele e o outro preso, que estava na mesma cela, teriam se desentendido e entraram em luta corporal. A pasta informou que a motivação da briga era desconhecida