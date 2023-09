Desvendando o Golpe do PIX: Como se proteger no mundo digital

Nos últimos anos, testemunhamos uma revolução tecnológica que mudou a maneira como lidamos com o dinheiro. O surgimento do PIX, sistema de pagamento instantâneo, trouxe consigo uma série de facilidades e agilidades nas transações bancárias. No entanto, essa inovação também abriu portas para golpes e fraudes, o que deve despertar maior vigilância por parte da população.

Através do PIX, foi possível realizar pagamentos instantâneos, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Simplificando assim operações que, anteriormente, demandavam mais tempo e geravam certa burocracia, ou seja: o dinamismo mudou a vida das pessoas!

O PIX se popularizou cada vez mais, reduzindo e hoje é difícil encontrar alguém ou algum estabelecimento que não o utilize. Seja para pagamentos de contas, transferências entre contas e até mesmo compras em estabelecimentos comerciais, essas operações passaram a ser realizados em questão de segundos. Contudo, essa praticidade trouxe consigo um desafio: a SEGURANÇA DIGITAL.

Infelizmente, a mesma tecnologia que nos trouxe importantes avanços também abriu espaço para a atuação de indivíduos mal-intencionados. Golpes envolvendo o PIX têm se multiplicado e vem gerando uma série de problemas para quem precisa utilizar esse meio de pagamentos.

Dentre as artimanhas utilizadas, destacam-se a clonagem de contas, o envio de links maliciosos (por e-mail ou sms) e a manipulação emocional para obtenção de informações sensíveis, como por exemplo, diante de situações simuladas de sequestro ou pedido de ajuda em nome de pessoas de mesmo convívio que a vítima.

Diante desse cenário, é importante tomar algumas medidas para evitar cair em golpes envolvendo o PIX:

Esteja atento(a): Desconfie de ligações suspeitas, de solicitações de informações pessoais ou bancárias através de meios eletrônicos. Verifique as informações básicas do destinatário: Antes de realizar qualquer transação, confirme a identidade do destinatário. Confira os dados da conta e, se possível, entre em contato para se certificar sobre a operação. Mantenha a calma diante de pressão por transferência: Caso alguém entre em contato pressionado por uma transação, independentemente do valor, busque se certificar se a situação é realmente verdadeira. Golpistas costumam usar táticas de intimidação para forçar suas vítimas.

E se mesmo assim eu cair em um golpe, o que fazer?

Entre em contato com o banco: Em caso de suspeita de fraude, entre em contato imediatamente com sua instituição financeira. Informe o ocorrido para que medidas possam ser tomadas para conter os danos. Registre um Boletim de Ocorrência: Leve o caso às autoridades policiais, registrando um boletim de ocorrência. Isso é importantíssimo para iniciar qualquer investigação sobre o golpe e alcançar os suspeitos. Mantenha Registros: Guarde toda a comunicação relacionada ao golpe, como mensagens, e-mails ou registros de chamadas. Procure um(a) Advogado(a): Caso não seja resolvida a situação junto à instituição financeira, procure um(a) Advogado(a) para buscar a reparação dos danos pela via judicial.

Assina: Renata Geonara Ribeiro de Oliveira – Advogada, Professora, Palestrante e Escritora.

Instagram: @adv.renataribeiro