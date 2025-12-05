Destaque nacional: Caern é 1º lugar em Transição Energética e 2º em Segurança Hídrica no Prêmio Universalizar

A Caern foi premiada em três categorias durante o II Prêmio Nacional Universalizar, organizado pela Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento (Aesbe). O reconhecimento coloca a Caern em posição de destaque no cenário nacional. É motivo de orgulho e reforça o empenho e dedicação dos empregados da Companhia.

A premiação ocorreu nesta quinta-feira (4), em Brasília. A Companhia trouxe para o Rio Grande do Norte o troféu de primeiro lugar na categoria Transição Energética; segundo lugar em Segurança Hídrica e o terceiro lugar com o case Iara, que revolucionou a comunicação interna da empresa estadual O reconhecimento nacional impulsiona a Caern a desenvolver mais projetos que atendam seus clientes e colaboradores, buscando a excelência na gestão do trabalho.

A conquista inédita foi comemorada pelos colaboradores e pelo diretor-presidente Sérgio Rodrigues. “É um reconhecimento merecido do esforço e da criatividade dos caernianos que transformam o dia a dia da nossa empresa” destacou o diretor da Caern.

O prêmio de primeiro lugar foi com o troféu Transição Energética, graças às inúmeras ações que a Companhia vem fazendo nesta área e com a entrada no Mercado Livre de Energia. Com o projeto “Caern Rumo à Certificação Verde: transição energética sustentável através do mercado livre e certificação I-REC, a Companhia conquistou o primeiro lugar. Em outubro de 2020, a empresa de saneamento iniciou a migração para o Mercado Livre de Energia, promovendo a integração das suas unidades consumidoras.

A economia acumulada desde a implantação do projeto chega a mais de R$ 100 milhões. Atualmente, 78% da energia elétrica consumida pela Caern provém do Mercado Livre de Energia. A Companhia também conquistou em 2025 o Selo Bronze no Programa Brasileiro GHG Protocol, uma das mais importantes certificações do país na área, concedida pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Além de economia, a transição energética é aliada da sustentabilidade e do respeito à natureza.

O troféu de segundo lugar veio na categoria Segurança Hídrica. O projeto “Água Justa: Um Novo Paradigma de Gestão para a Eficiência Operacional e Redução de Perdas na Caern” vem contribuindo com ações operacionais para melhoria do abastecimento das cidades. Para o Estado como o Rio Grande do Norte, que tem sua área geográfica no semiárido, o projeto inovou com diversas ações que resultaram em sucesso. O Água Justa já passou por 16 cidades e atualmente está sendo implantado na cidade de Caraúbas.

*COMUNICAÇÃO*

A irreverente Iara, personagem criada para manter comunicação diária com o público interno em grupos de WhatsApp, é a prova de que engajamento também se constrói com irreverência e sem filtro nas palavras. O desafio era falar com o público interno em todo o RN. Ela adotou linguagem direta e estilo próprio, construindo relação de confiança com os colaboradores. Suas tiradas, falta de paciência e linguagem despojada conquistou os caernianos e a Assessoria de Comunicação da Caern teve reconhecimento nacional. Na categoria Comunicação e Engajamento Social, o projeto “Bom dia grupo a ícone: O Case Iara e a irreverência de uma personagem que transformou a Caern” recebeu o troféu de terceiro lugar.

*SOBRE O PRÊMIO UNIVERSALIZAR*

O Prêmio Universalizar celebra projetos transformadores que impulsionam a equidade e a sustentabilidade no setor. O objetivo é reconhecer e dar visibilidade às boas práticas das empresas associadas à Aesbe em prol da universalização do saneamento no Brasil.