Desapropriações de Allyson provocam insegurança para investimentos em Mossoró
O prefeito Allyson Bezerra (UB) entrou num caminho de distorção da função social da propriedade com a desapropriação de terrenos sem qualquer critério.
Pior!
São desapropriações abaixo do valor de mercado dos imóveis, o que está provocando disputas no judiciário.
Do ponto de vista político é um recado muito ruim para quem pensa em investir em Mossoró. Imagina gastar milhões na compra de um terreno, ter dificuldades para licenciamento e algum tempo depois ter o imóvel desapropriado numa cantada por alguns mil reais?
Esse é um recado muito ruim para quem pensa em ser governador do Estado.
Vale lembrar que nas gestões de Rosalba Ciarlini e Robinson Faria, o empresário Flávio Rocha chegou a dizer que o Rio Grande do Norte era um ambiente hostil aos negócios.
Blog de Bruno Barreto