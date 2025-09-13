Desapropriações de Allyson provocam insegurança para investimentos em Mossoró

O prefeito Allyson Bezerra (UB) entrou num caminho de distorção da função social da propriedade com a desapropriação de terrenos sem qualquer critério.

Pior!

São desapropriações abaixo do valor de mercado dos imóveis, o que está provocando disputas no judiciário.

Do ponto de vista político é um recado muito ruim para quem pensa em investir em Mossoró. Imagina gastar milhões na compra de um terreno, ter dificuldades para licenciamento e algum tempo depois ter o imóvel desapropriado numa cantada por alguns mil reais?

Esse é um recado muito ruim para quem pensa em ser governador do Estado.

Vale lembrar que nas gestões de Rosalba Ciarlini e Robinson Faria, o empresário Flávio Rocha chegou a dizer que o Rio Grande do Norte era um ambiente hostil aos negócios.

Blog de Bruno Barreto