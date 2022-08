DER emite nota sobre Terminal Rodoviário de Mossoró

Segundo nota emitida pelo DER, está sendo concluído o processo de contratação de uma empresa de limpeza e manutenção para atuar no Terminal Rodoviário de Mossoró. A assinatura do contrato será ainda esta semana, e será viabilizado através de recursos próprios.

Confira a nota na íntegra:

O Governo do Estado, através do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RN), comunica que – com relação à matéria publicada nessa quarta-feira (10.08.2022) – está sendo concluído o processo de contratação de uma empresa de limpeza e manutenção para atuar no Terminal Rodoviário de Mossoró. A assinatura do contrato será ainda esta semana, e será viabilizado através de recursos próprios.

A empresa contratada ficará responsável pela limpeza geral de áreas críticas, como os banheiros e setores externos, além dos serviços diários de manutenção do terminal, que já teve recuperadas sua cobertura e instalações elétricas da área externa, melhorando o sistema de iluminação. Uma vez assinado o contato, os serviços começam imediatamente.

A contratação da empresa pelo DER-RN para a limpeza da rodoviária junta-se a outras ações já realizadas no local, como a viabilização do reinício das atividades da Central do Cidadão de Mossoró na rodoviária, espaço hoje denominado Centro Administrativo Integrado Diran Ramos do Amaral.