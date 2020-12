Deputados ressaltam requerimentos destinados à saúde, segurança e educação

Os deputados estaduais utilizaram o horário destinado a lideranças na sessão ordinária da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, que aconteceu nesta quarta-feira (09), para tratar de diversos assuntos, dentre eles, questões envolvendo segurança pública, saúde e educação.

O parlamentar Sandro Pimentel (PSOL) começou o pronunciamento dele fazendo uma cobrança à empresa terceirizada que presta serviços ao Estado, a RN Segurança que, de acordo com ele, está com parte dos salários atrasada. Alguns receberam e outros não. Segundo ele, a mesma situação se aplica ao vale-alimentação e férias do exercício 2019. “Quero solicitar ao governo que tenha mais pulso nessa cobrança. O trabalhador já ganha um salário baixo e ainda amarga uma situação dessa”, disse.

Ele falou também da alegria em protocolar mais um Projeto de Lei que institui medidas de construção de passagem para fauna doméstica e silvestre nas rodovias do RN. “Sabemos da taxa de mortalidade nessas rodovias. É preciso ter um plano apara evitar isso. São ações que devem ser tomadas em conjunto entre Governo do Estado e municípios”, falou.

Sandro Pimentel também comentou requerimento que apresentou parabenizando um conjunto de estudantes do curso de Química da UFRN, que foram premiados internacionalmente por criarem uma forma de detectar câncer de mama sem precisar de mamografia. “Olhe a importância disso para quem não tem condições de fazer uma mamografia e, ainda, como significa uma maior rapidez de diagnóstico. Parabenizo os alunos e a Universidade, fica aqui o nosso reconhecimento e o orgulho”.

O deputado estadual Ubaldo Fernandes (PL) aproveitou para fazer um apelo ao Governo do Estado, através da Secretaria de Segurança Pública. “Sabemos que segurança pública é ampla e sabemos das dificuldades, porque ela tem que estar presente em todo o RN. Mas quero pedir para que sejam destinados policiais para a cidade de Campo Redondo, que tem deficiência de polícia”, comentou. Ele informou que a cidade tem cerca de 11 mil habitantes e conta com apenas um policial.

Com a mesma pauta de segurança pública, Ubaldo Fernandes fez um apelo com relação ao Aeroporto Aluízio Alves, já que várias pessoas que chegam ou saem do local estão sendo assaltadas frequentemente. “É preciso que se implante nas imediações do aeroporto uma base permanente da Polícia Militar, para garantir a segurança das pessoas, sejam moradores do nossos estado ou turistas. Se acontecer algo maior, com certeza haverá repercussão nacional e não será bom para o nosso turismo”, alertou.

Já o parlamentar Gustavo Carvalho (PSDB) comentou sobre o veto do Governo do Estado ao Projeto de Lei da autoria dele. O PL dispõe sobre a transparência e publicidade da motivação de obras paralisadas. “Essas obras muitas vezes têm os recursos públicos jogados no lixo com a paralisação. Gostaria que o governo publicasse a motivação da paralisação das obras, até para que nós pudéssemos cobrar onde estivesse existindo esse obstáculo para a não continuidade da obra. Fico triste com o veto e apresentaremos contrarrazões para derrubá-lo”, informou.

Dr. Bernardo (Avante) enalteceu a reunião ocorrida em Brasília entre a governadora Fátima Bezerra (PT) e o ministro da Educação, Milton Ribeiro. Segundo o deputado, ficou acertada a liberação de emendas parlamentares no valor de R$ 12 milhões para melhoria do transporte escolar e infraestrutura das escolas do RN em 2021. Ele aproveitou a informação para fazer um requerimento ao Governo do Estado, para que inclua no orçamento a reforma na parte estrutural, além de ampliação e construção de uma quadra coberta na Escola Estadual Sebastião Gurgel, em Caraúbas.

O deputado Francisco do PT fez referência aos 100 anos da Paróquia de São Sebastião, de Parelhas e falou também do selo Unicef, que, de acordo com ele, agracia gestores da Amazônia e do Semiárido em boas práticas e estratégias de políticas públicas, buscando reduzir desigualdades. “São cerca de 22 milhões de crianças e adolescentes em mais de 2.100 municípios e há 20 anos a Unicef vem premiando as gestões que procuram implementar essas boas práticas. Aqui no RN, na gestão 2017 – 2019, 53 municípios foram agraciados com o selo. Na região do Seridó são 11 municípios. Parabenizo os gestores, especialmente no município de Parelhas, que é a quarta vez consecutiva que é agraciado com o selo”. Ele também parabenizou Currais Novos.

Por sua vez, Albert Dickson (PROS) registrou a moção de aplauso que o Tribunal Regional do Estado (TRE) concedeu a ele. “Nosso trabalho começou há mais ou menos três meses na luta contra a Covid-19, defendendo o uso da ivermectina. Nós estamos no caminho correto, tivemos sucesso absoluto nas cidades que implantaram o medicamento. Agradeço ao TRE e digo que nós vamos continuar nessa luta por uma saúde digna”, falou.

O parlamentar também mencionou a segunda onda de Covid-19 que está acontecendo. “A curva começou a crescer novamente e agora é uma hora muito importante de se observar, porque estamos perto das festividades de fim de ano”, alertou.

Por fim, a deputada Cristiane Dantas (SDD) registrou a participação dela no Jubileu de Ouro Sacerdotal do Cônego José Mario, representando a Assembleia Legislativa, juntamente com o deputado Ubaldo Fernandes. “Ressalto todo o trabalho que José Mario faz nesses anos em todo o Estado. Ele é uma referência para todos os sacerdotes pelo trabalho que desempenha com tanta humildade”, disse. Ela também comentou a certificação do selo Unicef, falou do quanto é importante e parabenizou todos os municípios que foram agraciados, ressaltando os municípios de São José de Mipibu e Santana do Seridó.