Deputados federais eleitos em 2022

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte confirmou a composição da Assembleia Legislativa do Estado para o mandato 2023-26. A Federação PSDB Cidadania teve 9 candidatos eleitos, do total de 24 deputados estaduais. A Federação Brasil Esperança ficou em segundo, com seis eleitos.

O Partido Liberal (PL) foi a legenda que conquistou o maior número das cadeiras de deputado federal ao todo, quatro nomes conseguiram vagas, ou seja, metade do que é destinado pelo Estado Potiguar. União Brasil e PT são os dois partidos seguintes com maior número de eleitos, com dois parlamentares cada.

Confira a relação dos deputados federais eleitos pelo Rio Grande do Norte:

1. Natália Bonavides (PT)

2. João Maia (PL)

3. Benes Leocádio (União Brasil)

4. Robinson Faria (PL)

5. Fernando Mineiro (PT)

6. Paulinho Freire (União Brasil)

7. General Girão (PL)

8.Sargento Gonçalves (PL)