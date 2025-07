Deputados do RN aprovam voto de louvor a Trump no mesmo dia em que presidente dos EUA taxa o Brasil

No mesmo dia em que Donald Trump anunciou sobretaxa de 50% na importação de produtos brasileiros, deputados bolsonaristas aprovaram uma “moção de louvor e regozijo” ao presidente dos Estados Unidos. A homenagem teve apoio de dois parlamentares do Rio Grande do Norte.

A homenagem foi aprovada na Comissão de Relações Exteriores da Câmara, que é dominada pela oposição. O presidente da comissão é Filipe Barros (PL-PR), relator na proposta de voto impresso na gestão Bolsonaro e que agora é cotado para concorrer ao Senado no Paraná com apoio do ex-presidente.

A proposta de louvor a Trump teve 23 votos a favor e somente cinco contrários. Entre os 23 favoráveis, estão dois potiguares que integram a comissão: Carla Dickson (União) e General Girão (PL).

O requerimento é de autoria do líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ). Segundo o parlamentar, Trump realiza um “brilhante trabalho desenvolvido como presidente da maior nação e pela incansável luta em defesa da democracia e da liberdade de expressão em todo o planeta”.

Sóstenes afirmou ainda que o presidente dos EUA “deve ser enaltecido e lembrado como um dos melhores presidentes do mundo e exemplo a ser seguido para a implementação e manutenção de uma democracia moderna e justa”.