Deputados do PT apoiam nome de Cadu Xavier, mas adotam cautela

Por Carol Ribeiro – blogcarolribeiro.com.br

O nome do secretário estadual da Fazenda, Carlos Eduardo Xavier (PT), o Cadu Xavier, já foi definido pelo Partido dos Trabalhadores (PT) como o nome da sigla para compor a chapa governista na disputa pelo Governo do Rio Grande do Norte em 2026. Cadu deve ser indicado como vice, em chapa ao lado do atual vice-governador Walter Alves. Dentro da cúpula e entre os parlamentares do partido, o nome do fiel escudeiro de Fátima Bezerra teve aceitação imediata. No entanto, apesar da pressa do PT em decidir o rumo do partido para a pré-campanha eleitoral, há deputados que preferem a ponderação antes de uma decisão definitiva.

O deputado federal Fernando Mineiro (PT) destaca a experiência de Cadu Xavier enquanto um nome técnico e de boa articulação política. O parlamentar ressalta a atuação do secretário também no cenário nacional.

“Acho um bom nome. Convivi com ele no primeiro governo da professora Fátima e sou testemunha de seu compromisso e dedicação na busca da eficiência da gestão pública. E agora, na Câmara Federal, sou testemunha do papel que ele teve — como presidente do Comsefaz — no processo de aprovação da reforma tributária. Cadu trabalhou muito para a construção de consensos em torno do projeto da reforma, mediando as discussões com as/os titulares das fazendas estaduais de todo o Brasil. É uma pessoa capacitada para enfrentar os desafios da gestão do estado”, afirmou Mineiro.

Sobre o cenário político para 2026, Mineiro ressalta que a decisão depende, antes de tudo, da governadora Fátima Bezerra (PT). Caso ela renuncie do cargo e se lance candidata ao Senado, o vice-governador Walter Alves assumiria o comando do Executivo e teria a prerrogativa de disputar a reeleição.

“Caso ele decline desse direito, é óbvio que se abrirá o debate sobre o nome a ser apresentado pelo arco de alianças que apoiará a reeleição do presidente Lula. E Cadu — com toda certeza — está apto a assumir essa tarefa. Mas esse é um debate a ser feito mais adiante. Está condicionado à decisão de Fátima sobre 2026. Eu tenho a certeza de que o povo do nosso estado vai querer que ela assuma novamente uma das cadeiras no Senado”, disse Mineiro, que reforçou seu compromisso com o projeto do PT. “A depender de mim, como candidato à reeleição para a Câmara Federal, não medirei esforços para contribuir com a campanha e a vitória do bloco que se formará em nosso estado alinhado com a reeleição do presidente Lula”, finaliza.

Já o deputado estadual Francisco do PT foi mais cauteloso ao comentar a composição da chapa para 2026, mas crê na força de Cadu Xavier dentro do partido e entre os aliados da gestão estadual.

“Ainda é muito prematuro para dizer qual será a chapa para a disputa eleitoral de 2026. Certamente muita coisa ainda poderá acontecer daqui para estas definições ocorrerem. Sobre Cadu, penso que é um grande colaborador do nosso governo. E digo que se trata de um nome com excelente conceito entre as lideranças políticas do nosso partido, assim como outros aliados/as do nosso governo”, afirma o líder do Governo na Assembleia Legislativa.

Segundo Francisco, Cadu Xavier está pronto para qualquer disputa eleitoral. E que, portanto, é plausível trabalhar sua popularidade.

“Avalio que torná-lo mais conhecido do nosso povo é algo plausível. Além disso, é uma pessoa de excelente trato, bastante habilidoso, competente e profundo conhecedor da realidade do nosso Estado. Sobre candidatura, eu penso que Cadu está pronto para qualquer disputa já faz tempo”, pontuou Francisco.

A deputada estadual Isolda Dantas (PT) fez coro aos companheiros de partido ao ressaltar as qualidades de Cadu Xavier e sua capacidade de diálogo dentro e fora do Governo.

“Cadu é um quadro muito qualificado do governo, um secretário que demonstrou muita habilidade, inclusive com o setor empresarial, com os movimentos, com os deputados. É uma figura muito querida, muito carismática, e eu particularmente tenho muito carinho e respeito pela qualidade com que ele trata a coisa pública”, afirmou a deputada, que também é presidente do diretório municipal do PT em Mossoró.

Sobre a mudança de rumos e possível substituição de Walter Alves na disputa ao Governo do RN, Isolda ponderou que este não é o cenário hoje, mas caso esse quadro se concretize, o PT e os aliados deverão se reunir para discutir o caminho a ser seguido e se Cadu poderá, mesmo, ser o cabeço de chapa do sistema governista.