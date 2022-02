Deputado estadual anuncia que não será candidato a reeleição

U

Usando suas redes sociais, o deputado estadual Souza Neto (PSB) anunciou que não será candidato a reeleição no pleito deste ano.

No vídeo, ele diz que a decisão foi tomada em conjuntos com os seus familiares. “Apesar se estar sempre bem citado em todas as pesquisas noticiadas até então. Agradeço a todas as nossas lideranças políticas e ao povo potiguar pelo apoio recebido e renovado nas nossas disputas eleitorais”, comentou.

Ele encerra as palavras dizendo que continuará deputado ate o final do mandato, zelando pelos interesses do povo.

Fonte: Portal Grande Ponto