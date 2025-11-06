Deputado da CPMI do INSS diz ter sido ameaçado por correligionário e pede investigação

O vice-presidente da CPMI do INSS, deputado Duarte Jr (PSB-MA), afirmou nesta quinta-feira (6) que foi ameaçado por um colega de partido logo após a última sessão da comissão, ocorrida na segunda-feira passada.

Segundo o parlamentar, o autor das mensagens seria o deputado estadual Edson Araújo (PSB-MA), que também ocupa o cargo de vice-presidente da CBPA. As ameaças foram enviadas via WhatsApp e continham ofensas diretas.

Palhaçada, quer aparecer. Lugar de palhaço é no circo”, teria escrito Araújo. Em seguida, acrescentou: “Nós ainda vamos nos encontrar.”

Duarte Jr relatou ter questionado o colega se a frase configurava uma ameaça — e, de acordo com ele, Edson Araújo confirmou.

O deputado maranhense afirmou que registrou queixa na Câmara dos Deputados e solicitou proteção para seus familiares. Ele também pediu ao PSB a expulsão de Araújo do partido e defendeu que o deputado estadual seja convocado a depor na CPMI para prestar esclarecimentos.

“Não vou me intimidar. Quem ameaça um parlamentar ameaça a democracia”, disse Duarte Jr durante a abertura dos trabalhos da comissão.

O episódio adiciona tensão ao ambiente já conturbado da CPMI, que investiga suspeitas de irregularidades e fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).