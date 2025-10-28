Democratura, um passo para a miséria. – Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

Democratura, um passo para a miséria.

Infelizmente, o povo sempre foi e vai continuar sendo enganado por políticos profissionais que usam o termo democracia apenas para se manter no poder e escravizar a população com impostos e mais impostos. Então, democracia no sentido da classe dominante é manter os privilégios dos políticos, do judiciário e de alguns manipuladores empresariais.

A verdadeira democracia só existe para os donos do poder que impõem ao povo a permanência de ficar calado e tornando-se refém dos membros do judiciário, das corporações e dos políticos profissionais. Os quais são patrocinados pelos dois primeiros. E estes fazem o que querem no país, como a aplicação de leis inexistentes, mandatos de prisão sem o devido processo legal, sem a ampla defesa e destrói o contraditório, levando a crença na justiça pelo ralo da lama.

Todavia, ainda existem homens e mulheres sérios que atuam na busca da verdade, da legalidade, do justo julgamento e da aplicação da constituição. Os tais são perseguidos, presos, multados e excluídos por praticar a cidadania absoluta. Quanto ao povo, mero detalhe, tem a função de pagar contas, impostos, e manter os privilégios, as vantagens e os ganhos das classes dominadoras, das castas.

A ideia de ser educado na construção da paz não pode ser a ideia de não reagir a escândalos e roubalheira generalizada, ou seja, reclamar em casa, gritar por melhorias, mesmo que seja na internet, é quase sem nenhum efeito, pois temos políticos e patrões da sociedade metidos a espertos e escravistas no trabalho, na igreja e na vida social. Certamente, em algum momento as cordas sociais serão rompidas e a limpeza será inevitável. E todos esses escândalos, roubalheira sistematizada, encontraram seu fim com punições severas.

Infelizmente, as leis, sistematicamente, protegem bandidos e punem os cidadãos de bem. Protegem, principalmente os que estão ao lado do poder ou em derredor dele, visto que são abrigados pela capa dos poderosos, onde não há leis e nem punição. Tudo isso são os frutos das escolhas erradas na hora de votar.

Classicamente, temos uma grande quantidade de eleitores que escolheram sem avaliar o seu candidato, tornando cada vez mais fraca a democracia representativa e fragilizando o sistema democrático republicano. Os tais, quando eleitos, logo se afastam dos leitores, dos compromissos de campanha, e passam a se dedicar às negociatas, ao clientelismo e às barganhas, e desta forma arrastam a nação para a miséria.

Década a década, ano a ano, a democracia vem se tornando fraca e debilitada pela ação do voto desqualificado que é imposto pelo cooptação de políticos poderosos e patrocinados pela elite dominante, formada por parte do judiciário e de grandes empresários. E assim, vem instalando silenciosamente a ditadura da democracia e dos interesses pessoais de domínio.

Portanto, a única arma que o povo pode usar contra a instalação democratura e da ditadura do poder judiciário é o voto consciente. Pois, é por meio dele que a vontade popular passará a ser respeitada. E as autoridades constituídas passam a ter grandes preocupações em decidir contra a constituição e visando apenas se manter no poder. E assim, a ilusão democrática é abandonada e aplicada a de democracia do povo, para o povo e pelo povo.

Muita Paz, Luz e Justiça a todos!

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo