Demanda que envolve plantões no SUS é alvo de novo julgamento no TJRN

Uma demanda que envolve a seleção de empresas aptas à prestação de serviços médicos na modalidade de plantões de 12 horas, nas áreas destinadas aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, voltou a ser julgada no TJRN, por meio de um recurso movido por uma das participantes, a qual alegou que a eliminação feita pela Secretaria Estadual de Saúde foi equivocada. O Tribunal Pleno não deu provimento ao pleito para que pudesse concorrer, já que, conforme os desembargadores, a matéria não foi esgotada na via administrativa, onde será analisada mais detidamente.