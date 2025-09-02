Delator da trama golpista, Cid pede para ir para a reserva do Exército por falta de condições psicológicas, diz defesa

O delator e réu da trama golpista, tenente-coronel Mauro Cid, pediu para deixar o Exército. A informação foi dada pela sua defesa durante o primeiro dia de julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF).

A defesa de Cid foi a primeira a se pronunciar, já que ele é o delator do caso. Depois, deverão falar as defesas de outros sete réus, entre eles, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

De acordo com o advogado Jair Alves Ferreira, a baixa do Exército foi requerida porque Cid “não tem mais condições psicológicas de continuar como militar”.

Mauro Cid tem dito a interlocutores que considerou a delação premiada um “processo traumático” já que acabou delatados fatos que envolviam não só Jair Bolsonaro, mas também generais de alta patente, com Braga Netto, que está preso por tentar atrapalhar as investigações e obter a colaboração, e antigos colegas.

A defesa de Mauro Cid apontou ao Supremo durante as chamadas alegações finais — última manifestação antes do julgamento — que a colaboração teve um alto custo para o militar, provocando isolamento e tratamento de traidor.

Os advogados, no entanto, apontam que a delação foi decisiva para a revelação de temas centrais da trama golpista.

O pedido de ida para a reserva foi feito há cerca de um mês e ainda não teve decisão.

🔎 Na trama golpista, Cid responde pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. A delação dele serviu de base para a denúncia contra os outros réus. Ele era um dos homens de Bolsonaro durante o governo.