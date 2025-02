Deise Moura dos Anjos, suspeita de envenenar bolo e matar familiares, morre em presídio — o que se sabe

Arsênio comprado legalmente pela internet e adicionado a farinha de trigo inadvertidamente utilizada no preparo de um bolo caseiro. Essa foi a receita macabra que levou a gestora financeira Deise Moura dos Anjos, 42 anos, à Penitenciária Estadual Feminina de Guaíba Julieta Balestro, no Rio Grande do Sul. Ela cumpria prisão temporária por suspeita de homicídio duplamente qualificado de quatro pessoas da família do marido, Diego dos Anjos.