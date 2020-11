Deflagrada operação de combate a assaltos em bancos e carros-fortes no RN

Nesta quinta-feira, 26, foi deflagrada no estado do Rio Grande do Norte (RN) uma operação da Polícia Federal (PF) para desarticular uma organização criminosa que realiza roubos de carros-fortes, bancos e agências dos Correios. Foram expedidos dois mandados de prisão preventiva e oito de busca e apreensão em duas cidades do RN e uma na Bahia.

A operação foi batizada de Pedra Grande e conta com pelo menos 80 policiais no cumprimento dos mandados. A Ação foi autorizada pela 15ª Vara Federal, com o apoio de policiais militares e civis. Existe atuação de agentes de segurança nos municípios de Parnamirim e Nísia Floresta, aqui no estado, e em Simões Filho, na Bahia.

Desde abril de 2020 deu-se início o processo de investigação a partir da prisão de um dos integrantes do grupo criminoso, preso em Camaçari/BA, numa operação entre PF, PM/BA e PM/RN. Na ocasião, foram apreendidos 6 fuzis, 49 carregadores e 1.200 munições que estavam em um veículo dirigido pelo acusado. Os criminosos presos na operação de hoje, responderão pelos delitos de organização criminosa, roubo qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.