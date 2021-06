Definidos jogos das oitavas de final da Copa do Brasil, ABC pega o Flamengo

Foi definido na tarde desta terça-feira (22) os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. O sorteio foi realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Diferente de outras edições do campeonato os clubes não foram divididos em potes nesta fase do sorteio, sendo possível qualquer combinação entres os times.

O ABC de Natal enfrentará o Flamengo do Rio de Janeiro, o vencedor desta etapa embolsa ainda 3,4 mil. Veja os confrontos

São Paulo x Vasco

Fluminense x Criciúma

Grêmio x Vitória

CRB x Fortaleza

Flamengo x ABC

Athletico-PR x Atlético-GO

Bahia x Atlético-MG

Juazeirense x Santos

A previsão, segundo calendário da CBF é que os jogos aconteçam entre o final do mês de julho e início de agosto.