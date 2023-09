Definidos horários da semifinal do Campeonato Potiguar Sub-20

O Campeonato Potiguar Sub-20 inicia a disputa da fase semifinal no fim de semana. O departamento técnico da Federação Norte-Rio-Grandense de Futebol definiu as datas e horários dos confrontos.

No sábado (16), Globo e América disputarão o jogo de ida às 15h no Barrettão, em Ceará-Mirim.

No domingo (17) é a vez de Potyguar Seridoense e ABC às 14h30 no Juvenal Lamartine.

Os jogos de volta se iniciam na quarta-feira (20). América e Globo disputarão às 14h30 na Arena América. Na quinta-feira (21) ABC e Potyguar Seridoense entram em campo às 15h no Frasqueirão.

Na semifinal, a vantagem do mando de campo para os jogos de volta pertence aos clubes com melhor índice técnico até o momento. Não há vantagem, o empate leva aos pênaltis.

Os quatro jogos da semifinal do Campeonato Potiguar Sub-20 terão transmissão ao vivo da TV FNF no YouTube. A audiência continua crescendo, e o canal se aproxima das 400 mil visualizações em 2023, com a transmissão dos jogos das categorias Sub-15 e Sub-17.