Definido esquema de segurança para o clássico Potiba

Em reunião na tarde desta segunda-feira (15), no Estádio Municipal Manoel Leonardo Nogueira, o Nogueirão, envolvendo Prefeitura de Mossoró, dirigentes de clubes e representantes das forças de segurança do município, ficou definido todo o esquema a ser adotado para garantir a segurança do jogo entre Potiguar e Baraúnas, primeiro encontro entre as equipes locais na atual edição do Campeonato Potiguar.

O encontro, coordenado pela Prefeitura, via Secretaria Municipal de Esporte e Juventude (SEMEJ), contou ainda com a participação de dirigentes de Potiguar, Baraúnas, Polícia Militar (PM) e Guarda Civil Municipal (GCM).

As deliberações observaram a garantia da ordem e segurança de todos, definidos desde os efetivos da Polícia Militar e Guarda Municipal, passando pela organização do trânsito no entorno do estádio, até a chegada e dispersão das torcidas.

Confira os principais pontos:

— Policiamento interno e no entorno do estádio, além de ruas adjacentes.

— Efetivo de 110 homens, entre Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, segurança privada e agentes de trânsito, havendo a possibilidade de aumento do efetivo com liberação estadual.

— Fechamento da rua Dedé Chatim, às 17h, para controle de segurança na entrada do estádio.

— Após a partida, a torcida do time que perder sairá primeiro. Em caso de empate, sai primeiro a torcida do time mandante, no caso o Potiguar.

O jogo Potiguar x Baraúnas será disputado nesta quarta-feira (17), às 20 horas, no Nogueirão.