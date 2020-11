Definidas as equipes de transição da gestão Rosalba para Alysson Bezerra

A Prefeitura Municipal de Mossoró (PMM) publicará no Diário Oficial de Mossoró (JOM) desta quarta-feira (25) os nomes que comporão a equipe de transição da gestão Rosalba Ciarlini para o Alysson Bezerra.

O consultor do Município, Anselmo Carvalho; o secretário de Planejamento, Aldo Fernandes; o secretário de Administração, Pedro Almeida; a chefe de Gabinete, Jacqueline Amaral; Fátima Marques, controladora do Município e Karina Ferreira, procuradora geral do Município, serão os responsáveis pelas informações a serem repassadas ao novo governo.

Alysson, por sua vez, montou a sua equipe com os seguintes nomes: Kadson Eduardo de Freitas Alexandre, seu chefe de Gabinete na Assembleia Legislativa e advogado; Humberto Fernandes, ex-presidente local da Ordem dos Advogados do Brasil e professor da Universidade do Estado do Rio do Norte (UERN); Paulo Afonso Linhares, advogado e jornalista; Raul Nogueira Santos, advogado e professor do IFRN; Claudemberg Emídio Dantas, contabilista; Ivo Franklin de Moura Souza, contador e Luana Moreira de Souza Lima, servidora da Universidade Federal Rural do Seminário (Ufersa).