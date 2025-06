Defesa de Virginia diz que recebeu com ‘surpresa e espanto’ pedido de indiciamento da influenciadora na CPI das Bets

A influenciadora Virginia Fonseca teve seu indiciamento solicitado pela relatora da CPI das Bets, Soraya Thronicke (Podemos-MS), nesta terça-feira (10). Em nota, a defesa da empresária e apresentadora declarou que recebeu o pedido com “surpresa e espanto”.

“A defesa técnica de Virginia Fonseca, com o respeito sempre demonstrado à CPI das Bets do Senado Federal e à sua Relatora, recebeu com surpresa e espanto o relatório e voto pelo indiciamento da influenciadora digital, apresentado pela Senadora Soraya Thronicke”, destaca o documento (leia a nota completa ao final do texto).

A nota também pontuou que confia na votação que será realizada pelo colegiado da CPI, representado pelos senadores integrantes da comissão, que, conforme apurado pelo g1, vão decidir a favor ou contra a decisão de Soraya ao longo da semana.

A defesa afirmou que confia que o mesmo tratamento aplicado a outros influenciadores que, mesmo divulgando as Bets, não foram indiciados, será dado à Virginia.

“A defesa se pronunciará oportunamente, após a deliberação colegiada final da CPI, sempre confiando que se observe à Virgínia o mesmo tratamento dado a outros influenciadores digitais que, assim como ela, agiram licitamente na divulgação e publicidade das Bets, e que, no entanto, não constaram como indiciados na manifestação da Relatora”, finalizou.

Além de Virginia, a CPI pede o indiciamento de outras 15 pessoas, entre influenciadores, empresários e representantes de casas de apostas.

No dia 13 de maio, Virginia Fonseca prestou depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets. Segundo a convocação da CPI no Senado, Virginia é considerada uma testemunha que “esteve envolvida em campanhas de marketing para casas de apostas”.