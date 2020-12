DEFESA DE FLÁVIO QUER QUE BOLSONARO DEMITA CHEFE DA RECEITA

O auditor-fiscal Christiano Paes Leme Botelho, exonerado na sexta-feira do cargo de chefe do Escritório da Corregedoria da Receita Federal no Rio de Janeiro, foi só um dentre alguns nomes que a defesa de Flávio Bolsonaro quer que seja substituído pelo presidente.

Os advogados também consideram que o secretário da Receita, José Barroso Tostes Neto, deveria ser afastado por Bolsonaro.

