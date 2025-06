Defesa Civil testa novo sistema de alerta em mais de 1 milhão de celulares no RN

Mais de 1 milhão de potiguares receberam neste sábado 14 o alerta-teste do novo sistema da Defesa Civil. A ação, que aconteceu em 36 cidades dos nove estados do Nordeste, foi coordenada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. No Rio Grande do Norte, a mensagem foi disparada para celulares de moradores de Natal, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante e Extremoz.

Para quem recebeu a mensagem, seguida de sinal sonoro de cerca de 10 segundos, o texto dizia: “ALERTA EXTREMO – Defesa Civil: DEMONSTRAÇÃO do novo sistema de alerta de emergência no NORDESTE. Para mais informações, consulte o site DEFESA CIVIL ALERTA.”

Em Brasília, o envio das mensagens foi feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pelo ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes. A ação foi gerida pelo Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad).

No Rio Grande do Norte, o disparo foi monitorado, em tempo real, pela Defesa Civil do Estado. Integrantes do órgão acompanharam a atividade a partir do Gabinete de Gestão Integrada (GGI), em Natal.

O secretário estadual de Segurança, coronel Francisco Araújo, disse que a ferramenta é um importante mecanismo para a atuação da defesa civil em todo o Rio Grande do Norte. O envio das mensagens, segundo ele, permite uma ação mais célere diante de potenciais situações de risco. “É um mecanismo que alerta todos os celulares das cidades onde há possibilidades de haver algum desastre, alguma catástrofe, e no dia de hoje é apenas um treinamento, é uma apresentação desse software que vai preservar a vida, vai garantir a segurança da população caso aconteça qualquer sinistro ou desastre em algum município do Rio Grande do Norte”, disse.

Segundo a Defesa Civil Estadual, não houve necessidade de cadastro prévio dos usuários. O tenente Francisco de Assis Adelino explicou que o sistema Defesa Civil Alerta utiliza a rede de telefonia celular para enviar mensagens de texto sobrepostas ao conteúdo que o usuário estiver acessando, acompanhadas de alertas sonoros — mesmo que o aparelho esteja no modo silencioso.

Após o teste, as defesas civis estaduais terão utonomia para operar a ferramenta: “Nós temos acesso ao sistema de envio de alertas. No momento que identificamos o local do desastre, nós criamos um polígono sobre aquela área, identificamos a torre da antena do celular que dá cobertura para aquela área, e aí temos autonomia de já disparar para a população daquela área”, disse.

O sistema funciona em celulares fabricados a partir de 2020 com tecnologia 4G ou 5G. Outros municípios, como Ceará-Mirim, Macaíba e São José de Mipibu, também podem ter recebido o alerta devido à cobertura das torres de telefonia.

Na prática, o sistema “Defesa Civil Alerta” envia mensagens e avisos sonoros para localidades com risco iminente. Entre os riscos estão alagamentos, enxurradas, deslizamentos de terra, vendavais e chuvas de granizo.

Ainda de acordo com o tenente Adelino, a ferramenta já é utilizada nos estados do Sul e Sudeste. Após esta etapa no Nordeste, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional vai dar início às capacitações no Norte e no Centro-Oeste, com a meta de disponibilizar a tecnologia para todo o país até o final de 2025.

A operação plena do sistema em toda a região Nordeste terá início em 18 de junho. A partir dessa data, os alertas serão enviados em situações reais de risco.

A coordenadora-geral de Articulação da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec), Loiane Souza, que acompanhou o envio do alerta no Rio Grande do Norte, disse que a nova ferramenta é um “marco histórico no enfrentamento aos desastres”, ressaltando sua importância fundamental para salvar vidas e proteger a população.

Para a implantação no Rio Grande do Norte, agentes do estado foram capacitados e, a partir do dia 18 de junho, o estado estará apto a enviar os alertas. Este avanço faz parte da expansão do projeto, que começou como piloto no Sudeste — onde já emitiu 250 alertas — e agora chega à região Nordeste, seguindo o modelo de implementação primeiro nos estados para depois alcançar os municípios.

Estiveram presentes o secretário estadual de Segurança Pública, coronel Francisco Araújo; o comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Monteiro; o secretário adjunto de Segurança, Osmir Monte; a delegada-geral Ana Cláudia Saraiva; além de representantes da PM, representantes da Defesa Civil, Assecom, o comandante do 3º Distrito Naval, representando a Marinha do Brasil; o diretor do Ciosp; além de outros representantes e autoridades.

Tipos de alerta

A tecnologia prevê dois tipos de mensagens: o Alerta Extremo e o Alerta Severo.

Alerta Extremo – aciona um som de sirene, mesmo com o celular no modo silencioso.

Alerta Severo – emite um som similar ao de SMS e não soa se o aparelho estiver silenciado.