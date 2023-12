Defesa Civil orienta população sobre os cuidados em situações de fortes ventos

Durante a semana, a cidade de Mossoró registrou momentos de intensa ventania, com isso, a Defesa Civil assume um papel cada vez mais importante, trabalhando na prevenção, proteção e orientação da população. Os ventos podem representar um perigo constante à comunidade, causando danos em estruturas, quedas de árvores, interrupções de energia e outras situações que podem colocar em risco a segurança das pessoas.

Por esse motivo, a Defesa Civil de Mossoró alerta e repassa uma série de recomendações para garantir a segurança de todos. Cuidados preventivos podem ajudar a diminuir os riscos à comunidade.

“O período de chuvas e ventanias já vem se iniciando, então a Defesa Civil orienta a população para que não se abrigue embaixo de árvores, não estacione veículos próximos de árvores, não enfrente áreas alagadas ou propícias a alagamentos e descarte o lixo em locais apropriados. Essas ações certamente reduzirão bastante os riscos e perigos para a população”, enfatizou o coordenador da Defesa Civil de Mossoró, Jeová Fernandes.

Além disso, é de fundamental importância averiguar que pequenos objetos soltos, móveis e ferramentas sejam guardados em locais seguros para evitar que se tornem itens perigosos em situações de forte ventania.

Atenção e reforço com portas e janelas, além de verificar a situação de telhados e outros itens. Com esses cuidados, podemos minimizar consideravelmente os efeitos da intensidade dos ventos. Árvores podadas em torno das casas e o cuidado na resistência das estruturas também são medidas cruciais para a redução dos riscos e danos em eventual adversidade climática.

Portanto, é imprescindível que a população siga as orientações da Defesa Civil. A prevenção é a principal arma que podemos utilizar no enfrentamento a esses períodos, seja de chuvas ou ventanias e minimizar os impactos negativos que possam ser ocasionados. A Defesa Civil está de prontidão para qualquer emergência e pode ser acionada através do número 199. A ligação é gratuita.