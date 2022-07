Defesa Civil Nacional instala sala de monitoramento no RN

A Defesa Civil Nacional anunciou a instalação de um escritório do órgão em Natal. Chamada de “Sala de Operações Federais”, o anúncio foi feito pelo secretário nacional da Defesa Civil, coronel Alexandre de Lucas, numa reunião na Prefeitura de Natal nesse sábado (09).

A sala está instalada na sede da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte (Femurn) e começou a operar no próprio sábado. No final de semana, o secretário nacional se despede de Natal, mas técnicos da Defesa Civil Nacional permanecerão na capital para acompanhar o desastre no Estado e prestar apoio aos municípios.

Neste domingo (10), a sala de operações convocou uma reunião às 10h com os engenheiros das cidades atingidas. O objetivo é dar orientação técnica para que os municípios preencham corretamente os planos de trabalho com solicitação de recursos.

Segundo Alexandre de Lucas, a Defesa Civil possui recursos necessários para atender todas as cidades, desde que as ordens burocráticas sejam atendidas corretamente. “São planos de trabalho simples, não precisam de projeto. São informações básicas para a gente saber quanto que cada município vai precisar”, afirmou Lucas.

