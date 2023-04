Defesa Civil monitora regiões e orienta à população sobre chuvas intensas neste fim de semana

Secom/PMM

A Defesa Civil de Mossoró continua com trabalho de monitoramento, realizando o mapeamento de pontos críticos e acompanhando de forma diária as condições climáticas da cidade. Com previsões de chuvas intensas para este fim de semana, membros da Defesa Civil seguem em campo com ações estratégicas e com auxílio à população.

Durante as chuvas registradas neste sábado (8), as equipes da Defesa Civil estiveram em vários pontos da cidade, como na avenida João da Escóssia, no bairro Nova Betânia. Pluviômetros do município registraram 25 mm no bairro Redenção e 28 mm no bairro Bom Jardim.

Neste sábado (8), o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um novo alerta sobre as condições climáticas para a região de Mossoró. O município se encontra na faixa laranja, com risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O aviso meteorológico tem previsões até este domingo (9).

Com o registro de chuvas intensas na região Oeste, membros da Defesa Civil registraram um aumento considerável no nível do Rio Mossoró. As equipes da Defesa Civil seguem em alerta, promovendo auxílio e instruções junto aos moradores da região ribeirinha.

De forma estratégica, a Prefeitura de Mossoró trabalha no planejamento de ações para formação de Plano de Contingência, que integram Secretarias que fazem parte do Sistema de Defesa Civil, instruídas para agir em caso de eventualidades naturais.

A Defesa Civil orienta à população para evitar ruas alagadas durante o período chuvoso. Enfatiza que em caso de ocorrências, pode ser acionada por meio do número 199. O serviço funciona 24h por dia.