Defesa Civil lança campanha de prevenção a queimadas e incêndios florestais

A Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (SESDEM), lança nesta terça-feira (31), a campanha municipal contra as queimadas. O objetivo é alertar a população sobre os riscos das queimadas para o meio ambiente e à saúde das pessoas.

A abertura da programação da campanha ocorrerá na Avenida Augusto Severo, Centro, em frente ao Teatro Municipal, a partir das 9h. Na oportunidade, ocorrerá uma blitz educativa, com entrega de material explicativo, no sentido de conscientizar a população quanto a necessidade de ações preventivas para que sejam evitadas queimadas no nosso município.

A ação será desenvolvida juntamente com o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente – IDEMA; Defesa Civil Estadual; Corpo de Bombeiros Estadual e Companhia Independente de Proteção Ambiental – CIPAM.

Segundo a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, a iniciativa busca conscientizar a população sobre os riscos nocivos causados pelas queimadas. “As queimadas e incêndios florestais causam uma série de problemas à saúde, principalmente para as pessoas que têm predisposição a problemas respiratórios, além de prejuízos econômicos, como queda na atividade agrícola, degradação do solo, aumento do efeito estufa, além da destruição de nossa biodiversidade”, enfatizou Alcivan Gama, coordenador municipal da Defesa Civil.

Titular da pasta, Cledinilson Morais enfatiza que “com a chegada da estação seca e a grande estiagem, os riscos de incêndios aumentam, portanto, ações de prevenção devem ser o foco inicial. A proposta é informar a população sobre os perigos das queimadas. Às vezes o agricultor queima uma determinada área para plantio e as chamas acabam tomando proporções maiores, gerando um incêndio florestal. E isso é terrível para o meio ambiente”, explicou.

Uma das principais preocupações dos organizadores da campanha são as queimadas registradas na zona rural. Para isso, a equipe da Defesa Civil em Mossoró elaborou um cronograma de ações educativas voltadas exclusivamente às comunidades rurais. “Como nós temos uma área rural bem extensa, nossa proposta é trabalhar as ações de combate e prevenção a incêndios, focando nas comunidades rurais”, finalizou Alcivan Gama.