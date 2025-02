Defesa Civil de Mossoró recebe visita da equipe estadual e reforça ações preventivas para o período chuvoso

Secon, por Italo Bruno

Foto: Italo Bruno (Secom/PMM)

A Defesa Civil de Mossoró segue intensificando suas ações preventivas diante do período chuvoso e, nesta sexta-feira (7), recebeu a visita da equipe da Defesa Civil do Rio Grande do Norte. O encontro foi uma oportunidade para troca de experiências e alinhamento de estratégias, reforçando as medidas de prevenção e resposta para garantir cada vez mais a segurança da população mossoroense.

Estiveram presentes o tenente-coronel BM Fonsêca, coordenador adjunto da Defesa Civil Estadual; o cabo BM José Jorimar, agente estadual de proteção e defesa civil e coordenador regional; além do agente estadual Gullyty. Pela Defesa Civil de Mossoró, participaram Jeová Fernandes, coordenador municipal do órgão, e Walmary Costa, secretário de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito.

Durante a visita, foram debatidas ações estratégicas para o monitoramento das áreas de risco, além da importância da atuação integrada entre os órgãos municipais e estaduais. “Essa visita reforça a importância da integração entre as Defesas Civis municipal e estadual. O trabalho preventivo é essencial para minimizar riscos e garantir uma resposta rápida diante de eventos climáticos adversos. Seguimos alinhando estratégias para proteger a população e atuar de forma cada vez mais ágil.”, destacou o Tenente-coronel Fonsêca.

A Defesa Civil de Mossoró mantém um monitoramento constante das áreas mais vulneráveis, como a zona ribeirinha, que apresenta maior risco de alagamentos. O órgão reforça que a população pode acionar o serviço em situações de emergência.

Além das chuvas, a população pode enfrentar episódios de ventania mais intensa, o que pode também resultar na queda de árvores e danos a estruturas. A recomendação é evitar áreas abertas, não se abrigar sob árvores e garantir que móveis e objetos soltos estejam bem fixados para evitar acidentes.

“Seguimos atentos às previsões meteorológicas e ao impacto das chuvas na cidade. Esse alinhamento com a Defesa Civil Estadual fortalece também nossas operações e garante uma resposta ainda mais eficiente para a população”, destacou Jeová Fernandes.

Orientações

A Defesa Civil reforça algumas medidas essenciais para reduzir riscos e proteger a população:

– Evitar áreas alagadas e não atravessar vias inundadas;

– Não estacionar veículos próximos a árvores em dias de chuva ou ventania;

– Não descartar lixo em ruas, bueiros ou canais, prevenindo entupimentos;

– Reforçar portas, janelas e telhados para minimizar danos com ventos fortes;

– Manter-se informado sobre as condições do tempo e os alertas da Defesa Civil.

A Defesa Civil de Mossoró segue atenta e pronta para agir sempre que necessário. Em casos de emergência, o contato deve ser feito pelo telefone 199. A ligação é gratuita.